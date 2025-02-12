12 Şubat 2025, Çarşamba
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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" iddialarına yalanlama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 01:10 Güncelleme: 12.02.2025 01:10
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Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi iddialarına yalanlama!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Galeri Katı'ndan elde edilen gelirden devlete pay aktarılmadığı' iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Galeri Katı'ndan elde edilen gelirden devlete pay aktarılmadığı iddiası gerçek dışıdır. Ecdad yadigarı olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmekte; gelirleri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hesaplarında yer almakta ve Sayıştay tarafından denetlenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi iddialarına yalanlama! Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi iddialarına yalanlama! Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi iddialarına yalanlama!
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