Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" iddialarına yalanlama!

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Galeri Katı'ndan elde edilen gelirden devlete pay aktarılmadığı iddiası gerçek dışıdır. Ecdad yadigarı olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmekte; gelirleri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hesaplarında yer almakta ve Sayıştay tarafından denetlenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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