Uludağ’a ziyaretçi akını! 40 günde 1 milyondan fazla tatilci geldi

Bölgeye 40 günde 1 milyon 100 bin ziyaretçi geldi / A HABER ARŞİV

85 BİN ARAÇ GEÇİŞ YAPTI

Tatilcilerin hafta sonu tatilleri için öncelikli olarak tercih ettiği Uludağ, 1 Ocak'tan bu yana, 40 günde 500 bini teleferik ile ulaşım sağlayan, 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Milli Park Gişeleri'nden bu süre içinde, aralarında 5 bin 700'ü minibüs, bin 508'i midibüs, bin 500 otobüsün de olduğu toplam 85 bin binek araç geçiş yaptı. 9 Şubat Pazar günü ise gişelerden geçiş yapan araç sayısı 10 bin olarak kayıtlara geçti.