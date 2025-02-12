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Uludağ'a ziyaretçi akını! 40 günde 1 milyondan fazla tatilci geldi

DHA
Giriş: 12.02.2025 10:32
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Uludağ’a ziyaretçi akını! 40 günde 1 milyondan fazla tatilci geldi

Türkiye'de kış aylarının turizm cenneti olan Uludağ, ziyaretçi akınına uğruyor. Yoğunluk devam ederken, 1 Ocak itibari ile bölgeye tatil yapmak için gelenlerin sayısı 1 milyonu aştı. 40 günde yerli ve yabancı turist sayısına ilişkin verilen bilgilerde ise Milli Park Gişeleri'nden 85 bin binek aracın geçiş yaptığı belirtildi.

Kış turizminin merkezinde yer alan ve kayakseverlerin uğrak noktası olan Uludağ, son 40 günde 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. "Beyaz cennet" olarak tanıtılan 20 otel, tesis ve 8 bin 350 yatak kapasitesine sahip olan bölgede mevsimin ilk karının yağdığı 17 Ekim'den bu yana tatilcilerin uğrak yeri oldu.

Kış turizminin cenneti uludağ ziyaretçi akınına uğradı / A HABER ARŞİVKış turizminin cenneti uludağ ziyaretçi akınına uğradı / A HABER ARŞİV

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU ŞUBATTA DA SÜRÜYOR

Sömestir tatilinde yerli ve yabancı turistlerin kayak pistlerine akın ettiği Uludağ'da, sömestir tatilinin ardından da ziyaretçi yoğunluğu sürüyor. Kar kalınlığının 90 santim olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 14, en yüksek sıfırın altında 10 derece olarak kaydedilirken, kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Bölgeye 40 günde 1 milyon 100 bin ziyaretçi geldi / A HABER ARŞİVBölgeye 40 günde 1 milyon 100 bin ziyaretçi geldi / A HABER ARŞİV

85 BİN ARAÇ GEÇİŞ YAPTI

Tatilcilerin hafta sonu tatilleri için öncelikli olarak tercih ettiği Uludağ, 1 Ocak'tan bu yana, 40 günde 500 bini teleferik ile ulaşım sağlayan, 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Milli Park Gişeleri'nden bu süre içinde, aralarında 5 bin 700'ü minibüs, bin 508'i midibüs, bin 500 otobüsün de olduğu toplam 85 bin binek araç geçiş yaptı. 9 Şubat Pazar günü ise gişelerden geçiş yapan araç sayısı 10 bin olarak kayıtlara geçti.

Uludağ’da sömestir yoğunluğuUludağ’da sömestir yoğunluğu ULUDAĞ'DA SÖMESTİR YOĞUNLUĞU

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Uludağ’a ziyaretçi akını! 40 günde 1 milyondan fazla tatilci geldi Uludağ’a ziyaretçi akını! 40 günde 1 milyondan fazla tatilci geldi Uludağ’a ziyaretçi akını! 40 günde 1 milyondan fazla tatilci geldi
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