Uludağ’da sömestir yoğunluğu! İlk gün 10 bin araç geçti

Uludağ'da telesiyejde metrelerce kuyruk oluştu (DHA)

JAK VE JÖH NÖBETTE

Tatilci yoğunluğuyla birlikte, jandarma ekipleri de Oteller Bölgesi'ndeki güvenlik önlemlerini artırdı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, kayak kazalarına karşı pistlerde sürekli devriye gezerken, jandarma asayiş ve trafik ekipleri de tatilcilerin sıkıntı yaşamaması için önlemlerini sürdürüyor. Yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri de Oteller Bölgesi'nde nöbet tutuyor. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların ise oteller bölgesine çıkmasına ise izin verilmiyor.

"KAR OLDUĞU İÇİN BURASI EĞLENCELİ"

İzmir'den sömestir için ailesiyle birlikte Uludağ'a gelen Kumsal Arslan (9), "Karnemdeki notlarımın hepsi çok iyi. Sömestir için geldim. İzmir'den sonra Uludağ'ı garip buldum, sevdim. Tekrar gelmek isterimö dedi. 5'inci sınıf öğrencisi Uraz Bezek (10), "İzmir'e daha önce kar yağmadığı için burası daha eğlenceli." diye konuştu.