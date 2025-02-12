İstanbul'dan Balıkesir'e gelen 5 şüpheli 6 yabancı uyrukluyu gasp etti!
Balıkesir'in Karesi ilçesinde gasp edilen yabancı uyruklu 6 ki��i için başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'nde operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda İstanbul'dan gelerek Balıkesir'de gasp işlemini gerçekleştiren 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Karesi ilçesinin Ege Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan 5 şüpheli yapancı uyruklu 6 kişinin kimliklerini kontrol etti. Mağdurları bir süre sonra tehdit ederek darp eden şüpheliler, kişilerin üzerinde bulunan 57 bin lirayı çalıp kaçtı.
37 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Şüpheliler, kişilerin üzerinde bulunan 57 bin TL'yi gasp etti. İhbar üzerine Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, 37 güvenlik kamerasına ait 145 saatlik görüntüyü inceledi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarının detaylı analizi sonucu, şüphelilerin İstanbul'dan geldiği ve olay sonrası tekrar İstanbul'a kaçtıkları belirlendi.
YAKALANAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin C.A., İ.Y., Ş.G., F.G. ve A.B. olduğu tespit edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan sahte polis kimlikleri ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Balıkesir'e getirilen 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.