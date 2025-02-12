İstanbul’dan Balıkesir’e gelen 5 şüpheli 6 yabancı uyrukluyu gasp etti!

Karesi ilçesinin Ege Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan 5 şüpheli yapancı uyruklu 6 kişinin kimliklerini kontrol etti. Mağdurları bir süre sonra tehdit ederek darp eden şüpheliler, kişilerin üzerinde bulunan 57 bin lirayı çalıp kaçtı.

37 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Şüpheliler, kişilerin üzerinde bulunan 57 bin TL'yi gasp etti. İhbar üzerine Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, 37 güvenlik kamerasına ait 145 saatlik görüntüyü inceledi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarının detaylı analizi sonucu, şüphelilerin İstanbul'dan geldiği ve olay sonrası tekrar İstanbul'a kaçtıkları belirlendi.