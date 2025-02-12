Samsun’da fedakar anne 8 yaşındaki kızına böbreğini verdi

Ordu'da yaşayan Tuğçe ve Fazlı çiftinin ilk çocukları 8 yaşındaki Azra Elif Yeşil, tek böbrekli olarak dünyaya geldi. 8 yaşına kadar tedavi gören Azra Elif için annesi fedakarca davranarak ona böbreğini verdi. 5 Şubat'ta OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzman doktorlar tarafından gerçekleşen ameliyat ile annenin böbreği başarıyla kızına nakledildi.

Anne Tuğçe Yeşil, "Çok mutluyuz. Değişik duygular içindeyiz. Bundan sonrası için daha yoğun bir tedavimiz var ama artık değerlerini daha net bir şekilde görebileceğiz. Doktorlarımız çok iyi ilgilendiler. Başarılı bir operasyon geçirdik. Gerçekten çok mutluyum. Artık eskisi gibi değiliz. O zor süreçleri atlattık. Bizim için yeni bir hayat başlıyor. Ben hep derdim yarınlarda umut var diye. Umudumuza kavuştuk. Her şey daha da güzel olacak inşallah" dedi.

Anneanne Hatice Toparlak, "Daha önce benden denedik. Dedesinden denedik ancak doktorlar annesinden daha sağlıklı olur diye düşündüler. Biz de karar verdik. 8 aydır yoğun bir rahatsızlığı vardı. Şimdi organ nakli gerçekleşti. Allah razı olsun" diye konuştu.

8 yaşındaki Azra Elif Yeşil ise, "Kendimi çok mutlu hissediyorum. Okulumu, kardeşimi, sevdiğim her şeyi özledim" şeklinde konuştu.

Vaka hakkında bilgi veren Ar. Gör. Dr. Abdülmetin Ergün, "Son bir buçuk senedir son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle nakil listemizdeydi. Annesinden böbreği alınmak üzere servimize yatırıldı. 2 saatlik bir operasyon geçirdi. Daha sonrasında böbrek değerleri düzeldi. Bizim açımızdan yüz güldürücü bir sonuç aldığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tedavisi tamamlanan Azra taburcu oldu.