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Biga’da park halindeki 6 araca çarpıp kaçan sürücü yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 14:11 Güncelleme: 12.02.2025 14:11
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Biga’da park halindeki 6 araca çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen sürücü A.Ç. (74), park halindeki 6 araca çarparak zarar verdi.

Olay yerinden kaçan şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

PARK HALİNDEKİ 6 ARACA ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Biga'nın Şirintepe Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. 17 KB 316 plakalı aracın alkollü olduğu ileri sürülen sürücüsü A.Ç. (74), park halindeki 6 araca çarptı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. Araçlara çarpan A.Ç. aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay sonrası park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kısa bir süre sonra kazayı yapan sürücüyü yakaladı.

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