Kümbet Yaylası’nda iplerle birbirlerine bağlanıp karlı yolda böyle kaydılar

Bu sporda güvenlik önlemleri büyük önem taşıyor. Profesyonel ekipmanlar, uygun kıyafetler ve kask gibi koruyucu malzemeler kullanılmadan yapılması ciddi riskler taşıyabilir. Kümbet Yaylası'ndaki gençler ise güvenlik önlemleri almadan kendi imkanlarıyla kar rafting yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Kar rafting, kış turizminin popüler aktivitelerinden biri haline gelirken, özellikle dağlık ve karlı bölgelerde büyük ilgi görüyor. Giresun'un doğal güzellikleri içinde gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, bölgenin turizm potansiyelini artırıyor.