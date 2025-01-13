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Fethiye'de gasp iddiasıyla 2 zanlıya tutuklama

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 19:33
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Fethiye’de gasp iddiasıyla 2 zanlıya tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gasp suçunu işledikleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden bir kişi, İnönü Bulvarı'nda yürüdüğü sırada iki kişi tarafından cep telefonunun gasbedildiğini ve darp edildiğini belirterek şikayette bulundu.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin E.Y. ile M.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.

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Fethiye’de gasp iddiasıyla 2 zanlıya tutuklama Fethiye’de gasp iddiasıyla 2 zanlıya tutuklama Fethiye’de gasp iddiasıyla 2 zanlıya tutuklama
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