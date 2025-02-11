Şanlıurfa'da kadın cinayeti! Korkunç halde bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başından vurulmuş halde bulunan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Siverek-Adıyaman karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Üç gün önce başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunarak hastaneye kaldırılan Gülcan A. (30), hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI! CANİ EŞ GÖZALTINDA

Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince M.E.T. ve F.G. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.