Vücudundan uyuşturucu çıkan bebeğin velayeti için karar!

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2016'da dünyaya gelen D.T.'nin vücudunda uyuşturucu tespit eden doktorlar durumu emniyet yetkililerine bildirdi. Başlatılan davada 2016'da anneanneye verilen D.T. için yeniden mahkemeye başvuran anne D.S.T.'ye çıkan kararda çocuğunun velayeti verilmedi.

VELAYET İÇİN DAVA AÇTI

Konya 6. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, D.S.T'nin avukatı, anne ve babanın bir süredir düzenli aile hayatı yaşadığını öne sürerek, şimdi 9 yaşında olan çocuğun velayetinin mümkünse anne ve babasına, değilse sadece annesine verilmesi gerektiğini savundu.

Çocuğun anneannesini "anne" olarak bildiğini anlatan avukat, "Müvekkilim çok genç yaşta evlilik yapmış, bozuk arkadaş çevresinin de etkisiyle küçük yaşta suça karışmış, madde kullanmıştır. Şu anda D.S.T. ve eşi R.T, tüm bu yaşanan kötü günlerin altından kalkmayı başarmıştır. Anne ve baba 2 yıldır madde kullanmamış, gerekli tedaviyi görmüş, bu süreçte kızlarını arayıp sormuş, görmek istemişlerdir ancak anneanne tarafından görüşmelerine müsaade edilmemiştir." ifadesini kullandı.

"ÇOCUK UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLARAK DOĞDU"

Y.T'nin avukatı ise bugüne kadar müvekkilinin D.T'ye çok iyi baktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuk doğduğu dönemde anne uyuşturucu bağımlısı olduğu için hala bu yönde tedavi görmektedir. Çocuğun uyuşturucu bağımlısı olarak doğduğuna dair doktor raporları mevcuttur. Ayrıca anne baba, eskisi gibi bir yaşam sürmediklerini, uyuşturucu kullanımını bıraktıklarını beyan etmişlerse de yapılan araştırmalarda bu hususların gerçek olmadığı anlaşılacaktır. Müvekkilimi hayata bağlayan şey torunudur. Davanın reddini talep ederiz."

Mahkeme, çocuğun velayetinin anneanneden alınıp anne babaya verilmesi için açılan davanın reddine, anne ve babanın çocuklarını 2 haftada bir görmesine karar verdi.

YEREL MAHKEMENİN KARARINA UYULDU

Bunun üzerine çift, yerel mahkeme kararının ardından istinafa başvurdu. Konya Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını, Sosyal İnceleme Raporu'yla da onayladığı kararında şu tespite yer verdi:

"D.T'nin doğumdan itibaren anneanne Y.T. ile yaşadığı belirlendi. Davacı annenin bu süreçte sadece bir kez çocuğu görmeye geldiği, hiç gelmeyen babanın sabıkalı kişiliği olduğu, annenin uyuşturucu kullanımından ceza aldığı ve bir müddet cezaevinde bulunduğu tespit edilmiştir. Sosyal İnceleme Raporu'nda da çocuğa anneannesinin bakmaya devam etmesi gerektiğinin belirtilmesi birlikte değerlendirilmiş, velayet talebi reddinin doğru ve yerinde olduğu kararlaştırılmıştır."