Adana’da ithal gül yerli gülün fiyatını düşürdü

Sevgililer Günü yaklaşırken Adana'nın Yüreğir ilçesinde gül mesaisi başladı. Sabahın erken saatlerinde gül seralarına giden işçiler gülleri kesiyor, dikenlerinden ayırıyor ve paketleyip satışa hazır hale getiriyor.



İlçeden yurdun dört bir yanına gönderilen güller, dalında 30 liradan alıcı buluyor. Dönüme ortalama 6 bin adet gül verimi alınırken çiçekçiler, talebin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun. Ancak 14 Şubat Sevgililer Günü için Hollanda'dan ithal edilen güller nedeniyle üreticilerde fiyatlar düşük seyrediyor. Öte yandan kentteki çiçekçilerde ise gülün tane fiyatı 100-150 liradan alıcı buluyor.



İHA'ya konuşan üretici Ogün Sever Okur, seradaki fiyatların düştüğüne dikkat çekerek, "14 Şubat için bizler 100 TL fiyat bekliyorduk ancak olmadı. Yurt dışından ithal gül girdi ve fiyatlar düştü. Ancak yine de güllerimizi hazırladık yurt içinde birçok ile sevk ediyoruz. Sevgililerin gülü Adana'dan gidiyor" dedi.



Gül veriminin iyi olduğunu belirten Okur, "Dönüme ortalama 6 bin gül alıyoruz. Bu da beklediğimiz bir verimdi. Verimlerde sıkıntımız yok ama fiyatlar daha iyi olabilirdi. Önümüzde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve ardından Anneler Günü var. O günlerde yurt dışından gül girmezse üreticiler olarak çok memnun olacağız" ifadelerini kullandı.