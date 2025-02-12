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Esenyurt'ta dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini boğarak öldürdü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 13:44 Güncelleme: 12.02.2025 14:10
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Esenyurt’ta dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini boğarak öldürdü

Esenyurt'ta Sercan ve Sibel G. çiftinin tartışması cinayetle bitti. Henüz kavganın nedeninin bilinmediği olayda Sercan G., eşi Sibel G.'yi çocuklarının gözü önünde boğarak öldürdü. Ölen kadının yakınları mahallede yoğunluk oluştururken, bölgede çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemlerini arttırdı.

Esenyurt'ta sabah saatlerinde Akçaburgaz mahallesinde oturan Sercan G. ve eşi Sibel G. bilinmeyen nedenle tartıştı. İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Sercan G. tartışmanın büyümesiyle kontrolünü kaybetti ve eşi Sibel G.'yi boğarak öldürdü.

Esenyurt'taki cinayet sonrası ölen kadının yakınları mahallede yoğunluk oluşturdu. (DHA)Esenyurt'taki cinayet sonrası ölen kadının yakınları mahallede yoğunluk oluşturdu. (DHA)

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Sercan G., çocuklarının gözü önünde Sibel G.'yi boğarak ölümüne neden oldu. Mahalle sakinleri evden gelen sesler üzerine 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sibel G.'nin öldüğünü belirlerken polis ekipleri tarafından Sercan G. gözaltına alındı.

Sibel G.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü: Genç kadının ölüm haberini alan yakınları eve girmeye çalışırken polis ekipleri tarafından engellendi. Yaşanan arbede nedeniyle sokakta güvenlik önlemleri arttırılarak çevik kuvvet ekipleri olay yerine sevk edildi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Cinayet sırasında bulunan 3 çocuk koruma altına alındı. Savcılık tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

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Esenyurt’ta dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini boğarak öldürdü Esenyurt’ta dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini boğarak öldürdü Esenyurt’ta dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini boğarak öldürdü
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