12 Şubat 2025, Çarşamba
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 06:22
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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kentin kuzeyindeki sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı. Kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin 03.10'dan itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.

Kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.

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