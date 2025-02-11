11 Şubat 2025, Salı
Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar'da AVM'de yangın korkutan yangın!

Üsküdar'da AVM'de yangın korkutan yangın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 11.02.2025 21:27
ABONE OL
Üsküdar’da AVM’de yangın korkutan yangın!

Üsküdar'da bir AVM'de yangın çıktı. AVM boşaltılırken, itfaiyenin müdahalesi başladı.

Üsküdar'da bir AVM'de yangın çıktı. AVM boşaltılırken, itfaiyenin müdahalesi başladı.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üsküdar’da AVM’de yangın korkutan yangın! Üsküdar’da AVM’de yangın korkutan yangın! Üsküdar’da AVM’de yangın korkutan yangın!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör