5 milyarlık vurgunla 13 tarım arazisine çöktüler: 11 hakim HSK'ya bildirildi
Kamuya ait olan tarım arazilerini, hukuka aykırı olarak açılan davalarla böldürdüğü tespit edilen 48 şüpheli geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınmıştı. 13 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında tapu müdürü ve muhtarın da olduğu çetenin 5 milyarlık vurgun yaptığını belirlendi. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hukuka aykırı davranan 11 hakim ve 19 avukat hakkında inceleme başlattılırken hakimler HSK'ya avukatlar ise Adalet Bakanlığı'na bildirildi.
Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 ay devam eden teknik takipte 13 ildeki tarım arazilerine çöken çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul, Edirne, Ankara, Antalya başta olmak üzere pek çok ilde gerçekleşen operasyonlarda 54 bölünmez durumdaki arazi Asliye Hukuk Mahkemeleri'ne açılan davalar ile bölündüğü tespit edildi. Aralarında tapu müdürü ve muhtarında bulunduğu çete üyelerinin 5 milyarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı.
TARIM ARAZİLERİ HUKUKA AYKIRI BÖLÜNDÜ
Şüphelilerin bölünemez durumdaki kamuya ait arazileri, açılan davalarla hukuka aykırı olarak böldürdüğü belirlendi. Konuyla ilgili hakim ve avukatlar hakkında soruşturma başlatıldı. İnceleme kapsamında tarımsal üretim ve verimlilik açısında arazilerin satışının kamunun zararına uğrattığı ve satışlarda haksız kazanç sağladıkları ifade edildi.
11 HAKİM VE 19 AVUKAT HAKKINDA İNCELEME
Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarım arazilerinin bölünmesi durumuna ilişkin hukuka aykırı karar verdiği belirlenen Gazipaşa Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Alper Ö., Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Özhan G., Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Hacer A., Gündoğmuş Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Mehmet H., Tirebolu Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Betül D., Tuzluca Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Aslı U., Beyşehir Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Banu I., Safranbolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Saim Y., Sındırgı Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Bayram S., Sinanpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Merve K. ve Çan Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Ahmet Engin G., Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bildirildi.
Aralarında 19 avukatın olduğu ve hukuka aykırı işlem yapıldığı öne sürülen Çağrı Özay, Dilara Arslan Balaban, Elifnur Gürcü, Elif Özay, Emek Şanlı, Emre Kılıç, Fatih Erkin, Gizem Simsar, İrem Feyza Türk, Mahmut Genç, Meliha Arslan Simitçi, Merve Işık, Merve Kahraman, Muhammet Gül, Mustafa Burkaz, Nilay Işık, Yasemin Dolu, Merve Erdil ve Aysun Naciye Özen hakkında Adalet Bakanlığı'na ön inceleme yapılması talep edildi.
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