5 milyarlık vurgunla 13 tarım arazisine çöktüler: 11 hakim HSK’ya bildirildi

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 ay devam eden teknik takipte 13 ildeki tarım arazilerine çöken çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul, Edirne, Ankara, Antalya başta olmak üzere pek çok ilde gerçekleşen operasyonlarda 54 bölünmez durumdaki arazi Asliye Hukuk Mahkemeleri'ne açılan davalar ile bölündüğü tespit edildi. Aralarında tapu müdürü ve muhtarında bulunduğu çete üyelerinin 5 milyarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı.