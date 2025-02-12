Ankara’da 2 çocuğunu öldüren anne hakkında yeni gelişme: 3 hafta boyunca...

Cinayetlerin işlenme nedeninin araştırılması için failin ruhsal durumu hakkında net teşhis ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevki gerçekleşti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca talep edilen hastane sevkinde talebi değerlendiren Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, Dereci'nin 3 hafta boyunca gözlem altında tutulmasına karar verdi.

Ankara'da 3 çocuğunun bileklerini keserek 2'nin ölümüne neden olan anne için yeni karar / DHA

NE OLMUŞTU?

Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil Altınok Dereci, 10 Şubat'ta evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesmişti.

Çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

Dereci, dün "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.