12 Şubat 2025, Çarşamba
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da 2 çocuğunu öldüren anne hakkında yeni gelişme: 3 hafta boyunca...

Ankara'da 2 çocuğunu öldüren anne hakkında yeni gelişme: 3 hafta boyunca...

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 16:36 Güncelleme: 12.02.2025 17:11
ABONE OL
Ankara’da 2 çocuğunu öldüren anne hakkında yeni gelişme: 3 hafta boyunca...

Ankara'nın keçiören ilçesinde iki çocuğunu öldüren bir çocuğunu ise ağır yaralayan anne Serpil Altınok Dereci 'nitelikli adam öldürme suçundan' tutuklandı. Mahkeme kararıyla Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilen Dereci'nin burada 3 hafta boyunca gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Cinayetlerin işlenme nedeninin araştırılması için failin ruhsal durumu hakkında net teşhis ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevki gerçekleşti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca talep edilen hastane sevkinde talebi değerlendiren Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, Dereci'nin 3 hafta boyunca gözlem altında tutulmasına karar verdi.

Ankara'da 3 çocuğunun bileklerini keserek 2'nin ölümüne neden olan anne için yeni karar / DHAAnkara'da 3 çocuğunun bileklerini keserek 2'nin ölümüne neden olan anne için yeni karar / DHA

NE OLMUŞTU?

Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil Altınok Dereci, 10 Şubat'ta evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesmişti.

Çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

Dereci, dün "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Çocuklarının bileğini kesen anne için karar!Çocuklarının bileğini kesen anne için karar! ÇOCUKLARININ BİLEĞİNİ KESEN ANNE İÇİN KARAR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da 2 çocuğunu öldüren anne hakkında yeni gelişme: 3 hafta boyunca... Ankara’da 2 çocuğunu öldüren anne hakkında yeni gelişme: 3 hafta boyunca... Ankara’da 2 çocuğunu öldüren anne hakkında yeni gelişme: 3 hafta boyunca...
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör