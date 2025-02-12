Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü! 2 bina boşaltıldı
İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından tedbir amacıyla 2 binanın boşaltılmasına karar verildi.
Beyoğlu'nda bir binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla 2 binanın boşaltılmasına karar verildi.
Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta bir binanın istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
2 BİNA BOŞALTILDI
Tedbir amacıyla sokaktaki 2 bina boşaltılmaya başladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.