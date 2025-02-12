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Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü! 2 bina boşaltıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 19:07 Güncelleme: 12.02.2025 19:08
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Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü! 2 bina boşaltıldı

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından tedbir amacıyla 2 binanın boşaltılmasına karar verildi.

Beyoğlu'nda bir binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla 2 binanın boşaltılmasına karar verildi.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta bir binanın istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

2 BİNA BOŞALTILDI

Tedbir amacıyla sokaktaki 2 bina boşaltılmaya başladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü! 2 bina boşaltıldı Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü! 2 bina boşaltıldı Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü! 2 bina boşaltıldı
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