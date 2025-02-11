Muş’ta karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Çatak Köyü yolunda aracıyla mahsur kalan bir sürücü, Muş İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Yoğun fırtına nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyen sürücü, yetkililere ulaşarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak mahsur kalan vatandaşı güvenli bir şekilde kurtardı.