11 Şubat 2025, Salı
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Muş’ta karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 10:17 Güncelleme: 11.02.2025 10:17
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Muş’ta karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Muş’ta aracı ile karda mahsur kalan vatandaşın yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Çatak Köyü yolunda aracıyla mahsur kalan bir sürücü, Muş İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

KARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞ KURTARILDI

Yoğun fırtına nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyen sürücü, yetkililere ulaşarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak mahsur kalan vatandaşı güvenli bir şekilde kurtardı.

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