Gebelik okulu normal doğum oranını artırdı

Gebelik Okulu ise Konya'da normal doğum oranında artış gözlendi / SABAH GAZETESİ

"DOĞUM BURADA ÇOK YÖNLÜ OLARAK ELE ALINIYOR"

İlk çocuğuna 25 haftalık hamile olan Kübra Arslantalay (26), "Burası çok güzel bir yer. Bana çok katkısı oldu. Öğrendiklerim hem benim için hem bebeğim için çok önemli. Burada olduğum için mutluyum. Bedenimiz açısından rahatlama, psikolojik açıdan rahatlama gibi eğitimler de var. Beslenme konusunda da destekler alıyorum. Doğum burada çok yönlü olarak ele alınıyor. Burası sayesinde bütün korkularım hafifledi. Bilmediğimiz şeyden daha çok korkarız. Burada eğitim sayesinde korkularımızı yeniyoruz. Doğum yapmış arkadaşlarımız da gelip tecrübelerini paylaşıyor" dedi.

YENİDEN EĞİTİM ALMAK İÇİN GELDİ

İlk Adım Ebe Gebe Okulu'nda eğitim alan çiftlerden biri de İsmail ve Şerife Çınar çifti. 3 yıllık evli oldukları belirten Şerife Çınar, burada aldıkları eğitimle 16 ay önce normal doğumla anne olduğunu söyledi. Şu anda 20 haftalık hamile olan ve yeniden eğitim almak için geldiğini belirten Çınar, "Biz çok faydalandık. Bütün ailelerin gelmesini, zaman ayırmalarını istiyoruz" dedi. İsmail Çınar ise, "Bu eğitimin katkısını doğum sürecinde çok hissettik. Eğitime gelmeyen bizi anlayamaz. Burada hem teorik hem de uygulamalı bilgiler veriyorlar. Memnun kaldık, bütün ailelere tavsiye ederim" dedi.