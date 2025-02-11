İnşaata "sağlam raporu" veren 7 sanık hakim karşısında

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde betonu sağlam olmayan bir inşaata "sağlam raporu" verdikleri iddia edilen 7 sanığın Malkara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayla yargılanmasına başlandı. İnşaata sağlam raporu veren ve suçu bulunan herkesin en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep eden Karakaş, "İnşaat sahibi olarak mağdur edildim. Sahte evraklarla beton dökümü kaba inşaat bitene kadar durdurulmamıştır. Tarafımıza bilgilendirme yapılmamıştır. Satın aldığımız betonun evraklarında oynamaların yapıldığını görüyoruz. Bu sorumluluk sanıklara aittir." dedi.

Çürük betona sağlam raporu veren 7 sanık hakim karşısına çıktı / AA

"BETON FAZLA BEKLETİLDİĞİ İÇİN BOZULDU!"

Sanıklardan F.E, suçlamaları kabul etmediğini, betonun alanda fazla bekletilmesinden dolayı bozulduğunu ileri sürdü.

Sanık S.A. ise çalışanının betonu üreten santral firmasından para aldığını ileri sürerek, raporlarda usulsüzlük yaptığını daha sonradan öğrendiğini savundu. Sanık Tevfik Tuğrul da yapılan işlemlere sadece imza attığını, üzerine atılı suçları kabul etmedi.

Mahkeme tanıkların dinlenilmesi amacıyla duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

NE OLDU?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde müteahhitlik yapan inşaat mühendisi İdris Karataş, 2022 yılında 3 blok, 27 daireden oluşan konut inşaatına başlamış, 2 blok ve 18 dairenin kaba inşaatı tamamlamıştı.

Binada, kaba inşaatın bitmesinin ardından ince işçiliğe geçildiğinde betonlarda ciddi çatlaklar ve deformasyonlar olduğunu fark eden Karataş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne betonun sahte olabileceği şüphesiyle başvuruda bulunmuştu.

Betonların incelenmesinin ardından standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu yönünde rapor verilmiş, bloklar 2023 yılında Malkara Belediyesince 1 milyon 58 bin lira para cezası kesilerek yıkılmıştı.