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Amasya'da kaza! Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 16:06
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Amasya’da kaza! Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Amasya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Çeltek Mahallesi'nde seyir halinde ilerleyen Mehmet H. (55) yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araç kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrillirken, kazada sürücü Mehmet H., eşi Yives H, ve ağabeyi İlhami H. yaralandı.

Araçta yaralanan 3 kişi ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA) Araçta yaralanan 3 kişi ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazazedeler Suluova Devlet Hastanesi'ne götürülürken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Amasya’da kaza! Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı Amasya’da kaza! Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı Amasya’da kaza! Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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