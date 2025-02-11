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Ankara'da iki çocuğunu öldürmüştü! O anne tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.02.2025 16:54 Güncelleme: 11.02.2025 16:54
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Ankara’da iki çocuğunu öldürmüştü! O anne tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde korkunç bir olay yaşanmıştı. İki çocuğunu öldürüp, bir çocuğunu ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Serpil Altınok Dereci 'nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, dün gözaltına alınan Dereci'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Dereci'yi "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutukladı.

NE OLMUŞTU?
Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil Altınok Dereci, dün, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesmişti.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

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Ankara’da iki çocuğunu öldürmüştü! O anne tutuklandı Ankara’da iki çocuğunu öldürmüştü! O anne tutuklandı Ankara’da iki çocuğunu öldürmüştü! O anne tutuklandı
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