11 Şubat 2025, Salı
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Hakkari Yüksekova’da emniyet kemeri denetimi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 09:31 Güncelleme: 11.02.2025 09:33
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Hakkari Yüksekova’da emniyet kemeri denetimi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde trafik polisleri tarafından emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler devam ediyor. Her ay rutin bir şekilde yapılan denetimlerde, başta emniyet kemeri olmak üzere elektronik ücret toplama sisteminde kullanılan validatör cihazı ile ayakta yolcu taşıma kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayan ve eksiği bulunan araçlara ise cezai işlem uygulandı.

YÜKSEKOVA'DA EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

Yetkililer, denetimlerin rutin bir şekilde ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.

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