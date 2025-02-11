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Balıkesir Cunda Adası'na dadanan hırsızlık çetesi çökertildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 09:54
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Balıkesir Cunda Adası’na dadanan hırsızlık çetesi çökertildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hırsızlık yapan şahıslar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki turistik Cunda Adası'nda değişik tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

CUNDA ADASI'NA DADANAN HIRSIZLIK ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Yapılan detaylı çalışma sonucu ekipler K.G., A.D., B.B. ve V.B. isimli zanlıları yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri, 19 adet dünyaca ünlü markalara ait saat, elektronik eşyalar, maddi değeri yüksek tespihler ve parfümler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan V.B. ve K.G. tutuklanırken, A.D. ve B.B. adli kontrolle serbest bırakıldı.

İlçe genelinde suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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