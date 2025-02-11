Balıkesir Cunda Adası’na dadanan hırsızlık çetesi çökertildi

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki turistik Cunda Adası'nda değişik tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan detaylı çalışma sonucu ekipler K.G., A.D., B.B. ve V.B. isimli zanlıları yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri, 19 adet dünyaca ünlü markalara ait saat, elektronik eşyalar, maddi değeri yüksek tespihler ve parfümler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan V.B. ve K.G. tutuklanırken, A.D. ve B.B. adli kontrolle serbest bırakıldı.

İlçe genelinde suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.