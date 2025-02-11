Alkolmetreyi üflemeyi reddetti! Valizini topladı: Otomobili bırakıp gitti

Bursa'da ekipler, İstanbul Caddesi üzerinde denetim yaptıkları sırada şüphe üzerine 57 AC 414 plakalı otomobili durdurdu. Araçtan inip alkollü olduğunu itiraf eden Şuayip G., polis ekiplerinin uzattığı alkol testi cihazını üflemeyi reddetti. Daha sonra araçtan valizini çıkaran Şuayip G. bölgeden ayrıldı.