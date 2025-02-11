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Alkolmetreyi üflemeyi reddetti! Valizini topladı: Otomobili bırakıp gitti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 09:18 Güncelleme: 11.02.2025 09:19
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Alkolmetreyi üflemeyi reddetti! Valizini topladı: Otomobili bırakıp gitti

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, denetim yaptığı sırada Şuayip G.'yi (48) durdurarak alkolmetreyi üflemesini istedi. Alkollü olduğunu itiraf eden Şuayip G., alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Eşyalarını koyduğu bavulu alan sürücü otomobilini bırakarak bölgeyi terk etti. Alkolmetreyi üflememe' cezasından kendisine 26 bin 550 TL ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Bursa'da ekipler, İstanbul Caddesi üzerinde denetim yaptıkları sırada şüphe üzerine 57 AC 414 plakalı otomobili durdurdu. Araçtan inip alkollü olduğunu itiraf eden Şuayip G., polis ekiplerinin uzattığı alkol testi cihazını üflemeyi reddetti. Daha sonra araçtan valizini çıkaran Şuayip G. bölgeden ayrıldı.

Otomobilini terk eden sürücünün aracı da çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı / DHAOtomobilini terk eden sürücünün aracı da çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı / DHA

Sürücü Şuayip G.'ya 'Alkolmetreye üflememe' suçundan 26 bin 550 lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 yıl el konuldu. Otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

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Alkolmetreyi üflemeyi reddetti! Valizini topladı: Otomobili bırakıp gitti Alkolmetreyi üflemeyi reddetti! Valizini topladı: Otomobili bırakıp gitti Alkolmetreyi üflemeyi reddetti! Valizini topladı: Otomobili bırakıp gitti
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