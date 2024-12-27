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Alkolmetreye üflemeyen sürücüye ceza yağdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2024 01:16
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Alkolmetreye üflemeyen sürücüye ceza yağdı!

Kayseri'de megafon ve siren kullanan, alkol metreye üflemeyen şoföre 211 bin 958 lira para ceza uygulandı. Sürücü belgesine 2 yıl 1 ay el konulan sürücünün aracı ise 30 gün trafikten men edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobilde megafon ve siren kullanıldığını tespit etti.

Kontrollerde, alkolmetreye üflemeyi de reddeden araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 211 bin 958 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücü belgesine 2 yıl 1 ay el konulan sürücünün aracı ise 30 gün trafikten men edildi.

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Alkolmetreye üflemeyen sürücüye ceza yağdı! Alkolmetreye üflemeyen sürücüye ceza yağdı! Alkolmetreye üflemeyen sürücüye ceza yağdı!
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