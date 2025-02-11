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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü mermer yüklü TIR'a çarptı!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 07:26
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Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü mermer yüklü TIR’a çarptı!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün mermer yüklü TIR'a çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ş.T. idaresindeki 61 AU 874 plakalı yolcu otobüsü, Sandıklı-Antalya kara yolu Kusura köyü mevkisinde V.Ü.'nün kullandığı 20 D 2600 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Ş.T. ile otobüste yolcu olarak bulunan S.T., (22) S.Ö. (21), F.A. (25), N.H.Ö. (57) ve F.Ç. (21) Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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