Siirt’te korku dolu anlar! 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Siirt'te 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Burada açıklama yapa Vali Kızılkaya, ilk belirlemelere göre yangının elektrik panosundan çıktığının belirlendiğini belirterek, "İçeride herhangi bir kimse kalmadı. 20 dairenin 17'sinde vatandaşlarımız ikamet ediyordu. Diğer 3 dairenin boş olduğu söylendi. Bütün daireler kontrol edildi. Yoğun dumandan etkilenen 20 vatandaşımız ilk etapta hastanemizdeler. Hastane yetkililerinden aldığımız bilgilere göre durumları iyi. Sağlık tedavileri devam ediyor. Kurtalanlı, Siirtli hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim beterinden saklasın. Can kaybının olmaması bizim için en büyük teselli. Çıkış sebebiyle ilgili olarak ilk belirlemelere göre elektrik panosundan çıktığı ifade edildi. Detaylı bilgi itfaiye raporu çıktığında bize ulaşacak" dedi