Hücre-10 operasyonlarında sahte kanser ilacı imal eden çete çökertildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açılamada, İstanbul'ta sahte kanser ilacı imal eden çeteye yönelik HÜCRE-10 operasyonunun gerçekleştirildiğini, yapılan baskınlarda ise değerinin yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçlarına ise el konulduğunu bildirdi. Yerlikaya, operasyonda sahte ilaç imal eden 8 şüphelinin yıkanandığını bunlardan 6'sının ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığına ifade etti.

Sahte kanser ilacı imalatçıları HÜCRE-10 operasyonu ile çökertildi / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"SAHTE KANSER İLACI İMAL EDEN ÇETE ÇÖKERTİLDİ"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; ekipler, 5 milyon adet sahte ilaç, 100 bin adet boş ilaç kutusu, 32 bin adet marka etiketi, 9 adet sahte ilaç yapımında kullanılan dolum makinası, 350 kg toz ham madde ve 60 bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirdi.

Sahte ilaç imal eden çeteye yönelik operasyonda 5 milyon adet sahte ilaç ele geçirildi / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Yakalanan organize suç örgütü üyelerine ise, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi yapmak" suçlarından savcılık tarafından haklarında soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da elebaşılığını K.U.'nun yaptığı sahte ilaç imalatçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "HÜCRE-10" operasyonunda: piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçları ele geçirildi.

Operasyonda; sahte ilaç imalatçısı 8 şüpheli yakalandı. 6'sı tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; insanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Operasyonlar sonucu; 5 milyon adet sahte ilaç, 100 bin adet boş ilaç kutusu, 32 bin adet marka etiketi, 9 adet sahte ilaç yapımında kullanılan dolum makinası, 350 kg toz ham madde ve 60 bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi.

Çeteye yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; 4 ayrı depo ve 1 imalathanede sahte kanser ilaçları imal ettiği tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi yapmak" suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonu koordine eden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum."