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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapatıldı

DHA
Giriş: 10.02.2025 14:50 Güncelleme: 10.02.2025 15:08
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Üsküdar’da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapatıldı

Üsküdar Kandilli'deki Göksu Caddesi'nde bulunan istinat duvarı çöktü. Olayın ardından itfaiye ve belediye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında cadde trafiğe kapatılırken, ekipler yolun yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Üsküdar'da istinat duvarının çökmesi sonucu bir cadde trafiğe kapatıldı. Kandilli Mahallesi Göksu Caddesi'nde ormanlık alanın istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

ÜSKÜDAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapanan caddenin etrafında polis ekiplerince önlem alındı. Belediye ekipleri yolu açmak için çalışmalara başladı.

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Üsküdar’da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapatıldı Üsküdar’da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapatıldı Üsküdar’da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapatıldı
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