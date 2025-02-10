Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Yol trafiğe kapatıldı
Üsküdar Kandilli'deki Göksu Caddesi'nde bulunan istinat duvarı çöktü. Olayın ardından itfaiye ve belediye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında cadde trafiğe kapatılırken, ekipler yolun yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Üsküdar'da istinat duvarının çökmesi sonucu bir cadde trafiğe kapatıldı. Kandilli Mahallesi Göksu Caddesi'nde ormanlık alanın istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapanan caddenin etrafında polis ekiplerince önlem alındı. Belediye ekipleri yolu açmak için çalışmalara başladı.