Hayvanların bakımını yapmak için ahıra giren kardeşler boğanın hedefi oldu

Hayvanların bakımı için ahıra giren bir kişi, öfkeli boğanın saldırısına uğradı. Boğanın kardeşine hamle yaptığını gören bir başka bakıcı ise yardım etmek isterken boğanın boynuzlarının hedefi oldu.

ÖFKELİ BOĞA 2 KİŞİYİ YARALADI

Olay, 5 Şubat'ta merkeze bağlı Alay beldesinde meydana geldi. Hayvanlarının bakımı için ahıra giren ismi öğrenilemeyen kişi, 1 tonluk boğanın saldırısına uğradı. Sesleri duyunca kardeşinin yardımına koşan kişi de boğanın hedefi oldu. Öfkeli boğa, saldırdığı 2 kişiyi hafif yaraladı. Bir süre sonra sakinleşen boğa, uzaklaştı. Olay çiftliğin güvenlik kamerasına yansırken, saldırı anında yere düşen çiftlik sahibinin ağzındaki sigarayı atmadığı, içmeye devam ettiği görüldü.