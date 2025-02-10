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Alanya'da feci kaza:1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 14:31 Güncelleme: 10.02.2025 14:32
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Alanya’da feci kaza:1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Kestel Mahallesi’nde O.İ. yönetimindeki kamyonet, aniden yola çıkan 1,5 yaşındaki Enes Eray Kartal’a çarptı. Ağır yaralanan bebek, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetin çarptığı 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. O.İ'nin kullandığı 07 BEL 272 plakalı kamyonet, Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde aniden yola çıkan Enes Eray Kartal'a çarptı.

BEBEK KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'daki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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Alanya’da feci kaza:1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Alanya’da feci kaza:1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Alanya’da feci kaza:1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

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