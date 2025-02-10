Şişli’de apart oteli kurşunlayan şüpheli kamerada

Edinilen bilgilere göre, iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yapan ekipler, apart otelin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, kurşunlama olayını gerçekleştiren kişinin E.Y. olduğu tespit edildi.

Polis, E.Y.'yi Cumhuriyet Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde, olayda kullandığı silah da ele geçirildi.