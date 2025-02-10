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Şişli'de apart oteli kurşunlayan şüpheli kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 10.02.2025 13:49 Güncelleme: 10.02.2025 14:06
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Şişli’de apart oteli kurşunlayan şüpheli kamerada

Şişli'de, iki apart otel sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda bir apart otel kurşunlandı. Olay, Pazar gecesi saat 04.50'de Şişli İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yapan ekipler, apart otelin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, kurşunlama olayını gerçekleştiren kişinin E.Y. olduğu tespit edildi.

Polis, E.Y.'yi Cumhuriyet Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde, olayda kullandığı silah da ele geçirildi.

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SALDIRI ANLARI KAMERADA

Apart otelin kurşunlanma anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin iş yerinin önüne gelerek ateş açtığı ve ardından olay yerinden ayrıldığı anlar yer alıyor.

Soruşturma kapsamında, E.Y.'nin apart otel işlettiği ve aynı caddede bulunan otel sahibiyle fiyat anlaşmazlığı yaşadığı öğrenildi. E.Y., işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' ve 'Ateşli silah bulundurma ve taşıma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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