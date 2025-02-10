Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak 81 il valiliğine yazı gönderdi. Bakanlık, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasının 2028'e ertelenemeyeceğini belirterek, toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması durumunda her hayvan için 71 bin 965 lira para cezası uygulanacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il valiliğine sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yazı gönderdi.