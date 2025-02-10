Sahte içki alarmı: 38 kişi öldü

Sahte içkiden ölümler her geçen gün artıyor. Ankara'da ölenlerin sayısı 38'e yükseldi. 19 kişi de soruşturma kapsamında tutuklu. Peki ölümlere neden olan metil alkol nasıl tespit ediliyor? Son zamanlardaki ölüme yol açan durumlardan nasıl kaçınabiliriz? A Haber muhabiri Murat Sekban, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Tümer'e konu ile ilgili detayları sordu.

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