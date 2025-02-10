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Ankara’da sahte içki alarmı: 38 kişi öldü | Metil alkol nasıl tespit ediliyor?

Ankara'da sahte içki alarmı: 38 kişi öldü | Metil alkol nasıl tespit ediliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.02.2025 13:32
Sahte içkiden ölümler her geçen gün artıyor. Ankara'da ölenlerin sayısı 38'e yükseldi. 19 kişi de soruşturma kapsamında tutuklu. Peki ölümlere neden olan metil alkol nasıl tespit ediliyor? Son zamanlardaki ölüme yol açan durumlardan nasıl kaçınabiliriz? A Haber muhabiri Murat Sekban, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Tümer'e konu ile ilgili detayları sordu.
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Ankara’da sahte içki alarmı: 38 kişi öldü | Metil alkol nasıl tespit ediliyor?
Sahte içki alarmı: 38 kişi öldü
Sahte içki alarmı: 38 kişi öldü
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