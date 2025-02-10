Hatay’da araç kiralama tuzağı: Önce dolandırdı sonra öpücük emojisi gönderdi!

Hatay'dan Adana'ya gitmek için araç kiralamak isteyen Volkan Suğurtin, kurumsal bir firmaya ait olduğunu düşündüğü internet sitesinden beğendiği araç için sözde yetkiliyle bağlantıya geçti. Dolandırıcılara ait olan internet sitesinden beğendiği aracı seçti ve karşı tarafın istediği yaklaşık 8 bin TL'lik tutarı internet bankacılığı ile hesaba gönderdi.

İl dışına çıkmak isteyen Volkan Suğurtin, araç kiralamak isterken dolandırıldı / İHA

ÖPÜCÜK EMOJİSİ GÖNDERDİLER

Suğurtin, Whatsapp üzerinden engellendiğini görünce dolandırıldığını anladı. Dolandırıcılara mesaj atan ve ulaşmaya çalışan Suğurtin, aldığı öpücük emojisi karşısında şaşkınlık yaşayarak durumu yargıya taşıdı. Başka insanların dolandırılmaması için uyarıda bulunan Suğurtin, "Paramızı iade edeceklerini söylediler, bizim engelimizi kaldırıp öpücük atarak dalga geçtiler, sonra da geri engellediler" ifadelerini kullandı .



Para havale işlemi gerçekleştirildikten sonra uygulamadan engellediler / İHA

KİRALAMANIN ÇOK KOLAY OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Araç kiralarken dolandırıcıların ağına düşen 37 yaşındaki Volkan Suğurtin, "Avis adı altında bir firmayla anlaştım araç kiralamanın çok kolay olduğunu söylediler. Havaalanında ofisi olduklarını, aracı evimize kadar getirip evimizden de geri teslim aldıklarını söylediler. Whatsapp üzerinden bizimle yazışıp fatura ve IBAN bilgisini gönderdiler kişi adına buraya para atacağımızı attıktan sonra depozito atacağımızı ve herhangi bir kaza anında alkollü, madde kullanımında ve kaza anında bu şirketlerin araç kazalarını karşılamadığını ve 50 bin TL gibi bir paranın teminat gösterilmesi ya da bu paraya bloke konup geri açılması şeklinde şeylerden bahsettiler. Şirket Avis şirketi olduğu ve güvenilir bir şirket olduğundan dolayı bunlara güvenip parayı yatırdık. Toplamda 8 bin TL civarında para yatırdık yatırdıktan sonra hepimizi engelleyip profil fotoğraflarını Whatsapp görüntülerini kaldırıp ortadan kayboldular" dedi.

Engelleme üzerine ulaşmaya çaşılan Suğurtin'e dolandırıcılar öpücük emojisi gönderdi / İHA

"ENGELİMİZİ KALDIRIP ÖPÜCÜK ATTILAR"



Whatsapp üzerinden iletişim kurdukları şahısların kendilerini engellediklerini ve bir süre sonra engeli kaldırarak öpücük emojisi gönderdiklerini ifade eden Suğurtin, "Şahısları arıyoruz ulaşamıyoruz bize sonra mesaj atıyorlar arada görüp öpücük gönderiyorlar bize tekrar paramızı göndereceğinizi söylüyorlar kendilerine şikayet edeceğimizi söylüyoruz ama o kadar çok pişkinler ki artık bu işin boyutunu aşmışlar. Paramızı geri iade edeceklerini söylediler bizim engelimizi kaldırıp öpücük atarak dalga geçtiler sonra da geri engellediler ve hala da ulaşamıyoruz. Şikayetçi olduk savcılığa suç duyurusunda bulunduk daha önce de araç kiraladım yani böyle şeylerin olduğunu bilmiyordum öğrenmiş olduk biz dersimizi aldık insanlar da dikkatli olsun çok iyi araştırsın" şeklinde konuştu.