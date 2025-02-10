Trafik kazasında ölen polise veda töreni

Cuma Şimşek'in motoru kaza sonrası parçalanmıştı (DHA)



Törene, Şimşek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yakup Kahveci, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.



Öz geçmişi okunan Şimşek'in cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi.



İzinli olan polis memuru Cuma Şimşek'in kullandığı 07 BYN 541 plakalı motosiklet dün Kumluca-Kemer kara yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında devrilmiş, yaklaşık 150 metre sürüklenen motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarpmıştı. Şimşek, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

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