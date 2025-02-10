Trafik kazasında ölen polise veda töreni
Antalya'da motosiklet kazası geçiren ve hayatını kaybeden polis memuru Cuma Şimşek için tören düzenlendi. Şimşek'in cenazesi tören sonrası memleketi Gaziantep'e gönderildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e uğurlandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görevli polis memuru Cuma Şimşek (39) için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, Şimşek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yakup Kahveci, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.
Öz geçmişi okunan Şimşek'in cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi.
İzinli olan polis memuru Cuma Şimşek'in kullandığı 07 BYN 541 plakalı motosiklet dün Kumluca-Kemer kara yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında devrilmiş, yaklaşık 150 metre sürüklenen motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarpmıştı. Şimşek, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.