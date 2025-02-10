İstanbul’da feci kaza! Kamyonun altına giren kurye hayatını kaybetti

Yaşanan kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti (İHA)

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Savrularak yere düşen sürücü kamyonun arka tekerleklerin altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan kuryeye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürdü. Kuryenin yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.



SICAK ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ



Kazadan hemen sonra ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosikletli kuryeye kalp masajı yapıldığı ve ambulansa bindirildiği görüldü.