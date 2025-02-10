İstanbul'da feci kaza! Kamyonun altına giren kurye hayatını kaybetti
İstanbul Arnavutköy’de özel bir firmada çalışan motosikletli kurye İbrahim Halil Turgay (30), geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Taşoluk Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde motosikletinin kontrolünü kaybeden Turgay, seyir halindeki kamyonetin arka tekerleklerinin altına sürüklendi. Ağır yaralanan kurye, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Arnavutköy'de özel bir firmada çalışan motosikletli kurye, kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi.
MOTOR KAMYONETİN ALTINA GİRDİ
Kaza, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, İbrahim Halil Turgay (30) yönetiminde olan 34 KUY 937 plakalı motosiklet ara sokaktan caddeye doğru çıkacağı esnada motosikletin kontrolünü kaybederek cadde üzerinde seyir halinde olan 14 AGZ 777 plakalı kamyonetin arka tekerlerinin altına kaydı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Savrularak yere düşen sürücü kamyonun arka tekerleklerin altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan kuryeye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürdü. Kuryenin yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.
SICAK ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Kazadan hemen sonra ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosikletli kuryeye kalp masajı yapıldığı ve ambulansa bindirildiği görüldü.
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