Eskişehir’de korkunç olay: 67 yaşındaki adamın cesedi fareler tarafından yendi

Yeşiltepe Mahallesi Konaklar Sokak'taki 14 kapı numaralı müstakil bir evde ikamet eden ve tek başına yaşayan 3 çocuk babası Y.Ö.'den haber alınamayınca yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Evinde cansız bedenine ulaşılan Y.Ö.'nün 1 hafta önce öldüğü cesedinin ise fareler tarafından yendiği öğrenilirken adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.