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Eskişehir'de korkunç olay: 67 yaşındaki adamın cesedi fareler tarafından yendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 17:15
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Eskişehir’de korkunç olay: 67 yaşındaki adamın cesedi fareler tarafından yendi

Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'nde kendisinden bir süredir haber alınamayan 67 yaşındaki Y.Ö.'nün evine gelen ekipler, talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği anlaşılan Y.Ö.'nün üzerinde yapılan incelemede, cesedin fareler tarafından yendiği öğrenildi.

Yeşiltepe Mahallesi Konaklar Sokak'taki 14 kapı numaralı müstakil bir evde ikamet eden ve tek başına yaşayan 3 çocuk babası Y.Ö.'den haber alınamayınca yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Evinde cansız bedenine ulaşılan Y.Ö.'nün 1 hafta önce öldüğü cesedinin ise fareler tarafından yendiği öğrenilirken adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Eskişehir’de korkunç olay: 67 yaşındaki adamın cesedi fareler tarafından yendi Eskişehir’de korkunç olay: 67 yaşındaki adamın cesedi fareler tarafından yendi Eskişehir’de korkunç olay: 67 yaşındaki adamın cesedi fareler tarafından yendi
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