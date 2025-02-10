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Zeytinburnu'ndaki 2 işyerine baskın: 80 litre sahte alkol ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 11:40 Güncelleme: 10.02.2025 11:40
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Zeytinburnu’ndaki 2 işyerine baskın: 80 litre sahte alkol ele geçirildi

Zeytinburnu'nda sahte alkol satıldığı belirlenen 2 işyerinde 80 litre sahte alkol, alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Zeytinburnu Veliefendi ve Sümer Mahalleleri'ndeki 2 işyerinde sahte alkol satışı yapıldığını belirledi. 2 işyerine baskın yapıldı. Operasyonda R.E. ve S.Ş isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda 80 litre sahte alkol, alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

ZEYTİNBURNU'NDAKİ 2 İŞYERİNE BASKIN
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