İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 75'e ulaştı araçlar ilerlemekte zorluk çekti
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da etkili olan yağmur trafiği de olumsuz etkiledi. Megakentte haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yoğunluk yüzde 75'e ulaştı.
İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yağmurla birlikte yoğun trafik oluştu. Haftanın ilk mesai gününde yağışla birlikte İstanbul'da oluşan yoğun trafik, akşam iş çıkış saatinde giderek arttı.
İKİ YAKADA DA YOĞUN TRAFİK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre İstanbul'un her iki yakasında da akşam iş çıkış saatinde yoğun trafik oluştu. Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Kartal istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.