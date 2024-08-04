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Kendisinden haber alınamayan şahıs 2 gün sonra evinde ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 09:00
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Kendisinden haber alınamayan şahıs 2 gün sonra evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

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