Cesetsiz cinayet sanıkları ikinci kez yargılanıp ceza aldı

Adana'ın Yeşiloba Mahallesi'nde birlikte yaşadığı Zeynep Söğüt hakkında kayıp ihbarı veren Savaş Sanatma, emniyete başvurdu. Ancak daha sonra yapılan incelemelerde genç kadının kaybolmasına dair 2020 yılında tekrar açılan davada cinayet şüphesiyle Savaş Sanatma, Ersin Yalçınkaya ve Nazlı Tuğlucan yakalanarak gözaltına alındı. İlk duruşmada müebbet kararı veren mahkeme 2. kez yargılamada yine müebbet hapis kararı verildi.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde Zeynep Söğüt ile yaşayan Savaş Sanatma, 23 Aralık 2013'te emniyete giderek nikahsız yaşadığı Zeynep'in kendisi işteyken evi terk ederek gittiğini ve bir daha dönmediğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Savcılık, kayıp başvurusu üzerine 31 Aralık 2013'te kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

ÖNCE İFADE VERDİ

Zeynep Söğüt'ün annesi Arbiye Ballı da 27 Aralık 2013'te Sarıçam Polis Merkezi'ne giderek 2 çocuk annesi kızından haber alamadığını, hayatından endişe ettiğini, öldürülmüş olabileceğini, kızının en son Savaş Sanatma ile yaşadığını ve bu kişiden şüphelendiğini bildirdi. Anne Ballı'nın şikayeti üzerine Sanatma'nın bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. Sanatma, Zeynep Söğüt ile 8-9 ay beraber yaşadıklarını, kaybolunca kayıp başvurusunda bulunduğunu, anne ve babasına da bilgi verdiğini söyledi. Söğüt ailesi, 21 Kasım 2018'de televizyon programlarına çıkarak kızlarından haber alamadıklarını anlattı. Savaş Sanatma da telefonla programa katılarak sevgilisinden haber alamadığını söyledi.



Cinayet Bürosu ekipleri, Zeynep Söğüt'ün cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendirerek 2020 yılında kayıp dava dosyasını yeniden açtı. Söğüt'ün kaybolması ile ilgili onlarca kişinin ifadesine başvuruldu, güvenlik kamera görüntüleri ve cep telefonu kayıtları incelendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Söğüt'ü öldürdükleri iddiası ile Savaş Sanatma, arkadaşı Ersin Yalçınkaya ve çiçekçilik yapan akrabası Nazlı Tuğlucan yakalanıp, gözaltına alındı.