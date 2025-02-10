10 Şubat 2025, Pazartesi
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Tavuk kümesinde 13 paket uyuşturucu ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 10:10
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Tavuk kümesinde 13 paket uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tavuk kümesine gizlenmiş 13 ayrı paket içinde 1 kilo 400 gram esrar, 2 tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçam ilçesinde bir çiftlik evine operasyon düzenledi.

TAVUK KÜMESİNDE 13 PAKET UYUŞTURUCU

Çiftlik evde tavuk kümesi içine gizlenmiş 13 paket halinde 1 kilo 400 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 adet tabanca fişeği ve 43 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili O.A. (57) gözaltına alındı.

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