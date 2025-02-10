Yalova’da kontrolden çıkan otomobil taklalar attı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Sugören köyüne bağlı Höyüktepe'de yoğun sis ve karlı yol nedeniyle virajı alamayan bir otomobil taklalar attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde ağır yaralanan 1 kişi ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Araçta bulunan diğer kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.