10 Şubat 2025, Pazartesi
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Yalova'da kontrolden çıkan otomobil taklalar attı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 10:07 Güncelleme: 10.02.2025 10:08
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Yalova’da kontrolden çıkan otomobil taklalar attı: 1 yaralı

Yalova'da kontrolden çıkan otomobilin taklalar atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sugören köyüne bağlı Höyüktepe'de yoğun sis ve karlı yol nedeniyle virajı alamayan bir otomobil taklalar attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde ağır yaralanan 1 kişi ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Araçta bulunan diğer kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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