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Bolu Dağı’nda ulaşım rahat sağlanıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 12:52 Güncelleme: 10.02.2025 12:52
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Bolu Dağı’nda ulaşım rahat sağlanıyor

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde kar yağışı hafif şekilde etkili olurken ulaşım rahat sağlanıyor.

Bolu'da geçtiğimiz hafta başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor.

BOLU DAĞI'NDA ULAŞIM SAĞLANIYOR

İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı hafif şekilde etkili oluyor. Ulaşımın rahat sağlandığı güzergahta, Karayolları ekipleri ring halinde yoldaki buzlanmalara karşı tuzlama önlemini sürdürüyor. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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