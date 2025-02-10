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Başkentte 7. katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 12:49 Güncelleme: 10.02.2025 12:49
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Başkentte 7. katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kahramankazan ilçesi Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

BAŞKENTTE 7. KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürdü. Yangında büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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