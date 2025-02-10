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Alkollü adam cama çıktı komşularını tehdit etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 12:53 Güncelleme: 10.02.2025 12:54
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Alkollü adam cama çıktı komşularını tehdit etti

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre alkollü bir adam, cama çıkarak çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Komşularına tehditler savuran şahıs özel harekat polislerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Yusuf A. isimli alkollü şahıs, cama çıkarak bağırmaya başladı.

ALKOLLÜ KOMŞULARINI TEHDİT ETTİ

Durumdan rahatsız olan komşular adama tepki gösterdi. Bunun üzerine Yusuf A., komşularına "Camlarınızı kırarım" diye tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce ikna edilemeyen şahıs özel hareket polisleri tarafından gözaltına aldı.

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