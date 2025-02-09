Muş’ta karla kapa Hasköy-Mutki yolu ulaşıma açıldı

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan güvenlik yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Karayolları 113. Şube Şefliği ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yol yeniden trafiğe açıldı. Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkilerken, ekipler yolun açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri kış şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları 113. Şube Şefliğinde görevli operatör İdris Karakan, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun sürekli ulaşıma kapandığını, zaman zaman yolda kara saplanarak mahsur kalan araçları kurtardıklarını söyleyerek, "Etkili olan fırtınadan dolayı bazen burada görüş mesafesi 10 metreye kadar düşüyor. Kar kalınlığı yer yer 3-4 metreye ulaştı. Sürekli fırtınadan dolayı açtığımız yol hemen ulaşıma kapanıyor. Bu açıdan zor şartlarda çalışıyoruz. 7/24 esasına göre vatandaşların yolda mağdur olmaması için nöbet tutuyoruz ve yolu sürekli açık tutmak için gayret gösteriyoruz. Devletimizin verdiği imkanlar dâhilinde hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.