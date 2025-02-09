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Hatay'da depo olarak kullanılan konteynerler alevlere teslim oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 17:07 Güncelleme: 09.02.2025 17:07
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Hatay’da depo olarak kullanılan konteynerler alevlere teslim oldu

Hatay'da şantiye alanında depo olarak kullanılan 3 konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı.

DEPO OLARAK KULLANILAN KONTEYNERLER ALEVLERE TESLİM OLDU

Şantiye alanında depo olarak kullanılan konteynerler alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında 3 konteyner kullanılmaz hale geldi.

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